Maurizio Sarri, la Juventus dà l'ok: verso il pesantissimo ritorno in Serie A, dove l'hanno beccato a cena

Ormai manca soltanto l'annuncio ufficiale ma, esclusi clamorosi colpi di scena, Simone Inzaghi sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore dell'Inter. Sul piatto, Zhang ha messo un ingaggio che ammonta a circa il doppio di quanto aveva offerto Lotito a Inzaghi per restare ancora in biancoceleste. La risposta del patron della Lazio al "tradimento" del tecnico piacentino, come è stato definito da alcuni tifosi, non è certo al risparmio: tre milioni di euro netti a stagione per portare Maurizio Sarri a Roma, quasi un milione in più di quanto offerto in precedenza a Inzaghi. Dopo aver flirtato per mesi con i Friedkin per firmare con la Roma, Sarri passerà ora all'acerrimo nemico cittadino. Nella serata di lunedì, 31 maggio 2021, Maurizio Sarri è stato pinzato a cena con il ds biancoceleste Tare: Le parti sembrano sempre più vicine.

A spingere il tecnico toscano verso la Lazio è stata la Juventus, che non ha fatto valere l'opzione di rinnovo dell'accordo con l'ex allenatore del Napoli anche per la prossima stagione. Ora i bianconeri dovranno pagare una penale da 2,5 milioni di euro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, prolungando l'intesa Agnelli avrebbe iniziato una vera e propria partita a poker: Se il tecnico avesse rassegnato le dimissioni per accasarsi altrove, i bianconeri avrebbero risparmiato la buonuscita della penale, se invece fosse rimasto a libro paga, Sarri sarebbe costato 7 milioni netti alle casse bianconere. E questo, con tre allenatori sotto contratto: Sarri, Pirlo e ora Allegri.

Il soldi cash provenienti dalla Juventus hanno permesso una decisa accelerazione della trattativa tra la Lazio e Sarri, che sembra ormai giunta alla stretta di mano finale. Per l'ex Chelsea pronto un contratto triennale da 3 milioni netti a stagione. Resta da definire la rosa da consegnare nelle mani di Maurizio Sarri. La Lazio di Inzaghi ha oliato nelle ultime stagioni un ottimo 3-5-2, modulo per cui Sarri tuttavia non stravede. Sarà invece più probabile che il toscano torni alle origini di quando allenava l'Empoli, sfruttando un 4-3-1-2, vista anche l'assenza di esterni d'attacco in rosa. In questa sessione di mercato gli occhi saranno quindi rivolti agli interni di centrocampo e ai laterali difensivi. Probabile l'arrivo di Hysaj, in scadenza con il Napoli, mentre per la difesa centrale dovrebbe bastare il rinnovo di Luiz Felipe.

