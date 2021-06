Simone Inzaghi-Inter, ora è ufficiale: ecco le cifre del contratto, l'occasione della vita

03 giugno 2021 a

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha diffuso un comunicato ufficiale che annuncia il suo arrivo. “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro. #WelcomeSimone”, è la nota dei nerazzuri. L’ex mister della Lazio però ha già effettuato le sue prime mosse nel mondo nerazzurro: nei giorni scorsi ha telefonato al leader carismatico e bomber Romelu Lukaku, assicurandogli che non sarà ceduto e ricevendo l’apprezzamento dell’attaccante belga. E nelle scorse ore ha fatto anche i suoi primi nomi per il mercato estivo.

Intanto il neo-tecnico nerazzurro sta visitando, oggi giovedì 3 giugno, le strutture del Suning Training Center di Appiano Gentile. Insieme al suo staff l'ex Lazio sta visitando i campi, le nuove camere a disposizione della squadra e la media house. Poi, come detto, Inzaghi si sposterà per l'incontro in sede con Steven Zhang. Si chiude la breve ma intensa telenovela di mercato tra Inter e Lazio, con il presidente biancoceleste Claudio Lotito che intanto è pronto a voltare pagina affidandosi a Maurizio Sarri, liberatosi a sua volta dalla Juventus con cui aveva ancora un contratto un anno dopo l'esonero.

Inzaghi ha firmato un biennale, rimarrà quindi legato ai nerazzurri almeno fino al 2023. L’allenatore percepirà uno stipendio da 4,5 milioni di euro all’anno. Con la Lazio ha vinto 2 Coppa Italia e una Supercoppa con la Primavera ed è poi riuscito ad alzare una Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane anche con la prima squadra. E’ inoltre è riuscito a riportare i biancocelesti in Champions League dopo oltre 10 anni.

