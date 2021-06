Gigio Donnarumma, clamoroso: firma per 12 milioni col Psg ma resta per un anno in Serie A. Rumors esplosivo: dove giocherà

08 giugno 2021 a

Gianluigi Donnarumma firma col Psg, poi resta in Italia per giocare. Lo rivela L'Equipe, in un clamoroso retroscena - tutto da verificare - sul portiere dell'Italia di Roberto Mancini ormai svincolato dal Milan. L'estremo difensore è pronto a legarsi al club francese per ben 60 milioni nei prossimi cinque anni. Secondo il quotidiano francese il dg dei transalpini Leonardo non vorrebbe farsi sfuggire l'occasione di prendere uno dei portieri più forti al mondo a parametro zero e sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da dodici milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Indiscrezioni, queste ultime, trapelate già alla vigilia.

Il problema però è che al momento sono i tanti portieri che il club parigino ha a disposizione, oltre al titolare inamovibile Keylor Navas che potrebbe portare a una staffetta con Donnarumma che non affascina nessuno. L'Equipe allora ipotizza una cessione in presto secco di Donnarumma per far giocare entrambi i portieri titolari e risolvere il problema. Per L'Equipe è la Roma la squadra favorita per accaparrarsi il portierone azzurro. I giallorossi sono alla ricerca di un portiere da consegnare nella nuova squadra affidata a José Mourinho.

Il dg della Roma Tiago Pinto sta seguendo con attenzione anche Rui Patricio, LLoris e Livakovic: davanti però all'offerta di prestito di Donnarumma il club ovviamente non si tirerebbe indietro, concentrando così il budget del portiere ad altri ruoli che necessitano di rinforzi. Sembra così allontanarsi l'opzione Barcellona per Donnarumma. Un'operazione che, se andasse in porto, confermerebbe le poliedriche strategie di Mino Raiola ormai una versa superstar nel calcio, non solo nel mondo dei procuratori sportivi.

