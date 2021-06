Valentino Rossi, dalla Spagna una voce clamorosa: il Dottore si ritira dalla MotoGp prima dell'estate

08 giugno 2021 a

a

a

Una stagione iniziata sicuramente non nel migliore dei modi: il passaggio di Valentino Rossi dal team Yamaha ufficiale al satellite Petronas nel 2021 non è stato certamente facile, visti gli scarsi risultati portati in pista: un decimo posto come risultato migliore nel Gran Premio di Casa, quello d’Italia sull’Autodromo Internazionale del Mugello.

"Ogni godimento ha un limite". Valentino Rossi, l'amarezza di Giorgio Terruzzi: "Il solo modo per restare in corsa"

Alla firma del contratto con Petronas Rossi aveva affermato che avrebbe continuato la sua carriera anche oltre il 2021 solo a patto di essere competitivo, cosa che, invece, sembra alquanto improbabile in questo momento. Ed ecco che arriva la notizia che il Dottore sia pronto al ritiro a fine mese. Lo rivela una clamorosa indiscrezione dalla Spagna: secondo El Periódico de Cataluña il Dottore starebbe pensando ad un addio tra poche settimane.

Valentino Rossi non molla? Indiscrezioni: dal 2022 in MotoGp con i soldi della famiglia reale saudita

Prima, quindi, della fine della Campionato del Mondo, proprio a metà stagione. Negli ultimi tempi ha preso quota l'ipotesi che Valentino non correrà la prossima stagione, ma, fino ad ora, nessuno aveva considerato la possibilità che scendesse dalla Yamaha M1 ufficiale a metà campionato. Dopo il gran premio di Assen, Vale era stato chiaro: "Deciderò prima della pausa estiva - aveva detto -: se non mi diverto e per farlo ho bisogno di essere competitivo, giocarmi il podio, chiudere le gare nei primi 5 - questo sarà il mio ultimo mondiale". Ma il campione di Tavullia non si è mai arreso. E infatti: "Io vorrei continuare per un anno ancora - aveva aggiunto -. Vediamo che succede nei mesi iniziali di questo campionato".

Video su questo argomento Buffon e Valentino Rossi dovevano smettere prima? Biasin: "No, fanno quello che vogliono"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.