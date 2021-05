Marc Marquez, attacco a Valentino Rossi: "Non mi piace, io mi ritirerei prima"

28 maggio 2021 a

a

a

Marc Marquez è tornato nella MotoGp dopo tre interventi al braccio destro fratturato nel Gran premio di Spagna a luglio del 2020. Domenica 30 maggio si corre al Mugello: Non penso ancora al podio. Faccio fatica nei cambi di direzione, la frenata della San Donato è impegnativa e ci sono molte curve dalla parte del braccio operato. Ma vorrei fare un weekend alla mia maniera. Senza pensare a cosa può succedermi. Nella mia condizione non posso fare previsioni. Certo, pensavo di stare meglio a questo punto. Invece, prima il gomito, poi la spalla, ogni giorno un dolore nuovo", confessa al Corriere della Sera.

"Magari mezza stagione". Marc Marquez, un infinito dramma sportivo: le parole che terrorizzano la Honda

"Il vero Marquez? Spero di poter essere al 100% nella seconda parte della stagione. Io con la testa lo sono già, ma il fisico non mi segue Non piace parlare così tanto del braccio, sembra quasi che cerchi una scusa, ma so di dover lavorare e lavorare per tornare come prima. Devo recuperare forza, mi manca resistenza. E il dolore complica tutto. Quanto tutto questo andrà a posto recupererò anche il mio stile di guida e i tempi caleranno. Se non lo credessi non sarei qui. Perché io corro per vincere", rivela il pilota spagnolo.

Marc Marquez torna a correre, ma è giallo in MotoGp: quali sono le sue vere condizioni di salute?

La stoccata finale dello spagnolo è per Valentino Rossi: "Non mi piace vedere un pilota così a lungo protagonista, uno dei più forti dell'epoca attuale, arrivare tanto indietro. Ma alla fine è la sua vita e se lui è felice così bisogna rispettarlo. Certo, io mi fermerei prima. Non accetterei di lottare per il 15° posto, ma ciascuno è fatto a modo suo". alla domanda sul fatto che l'anno prossimo Rossi sarà anche il manager di una sua squadra di MotoGp, Marquez spiega che, "per il nostro mondo è importante perché Valentino è Valentino e crea molta attenzione. Avere un team proprio in MotoGp deve essere bellissimo, poi non so se lui riuscirà a correre e a gestire la squadra. Ma questo era il suo destino, il suo sbocco dopo aver creato il team in Moto3 e Moto2. Correre per lui? Non penso proprio che mi arriverà una proposta da lui. Se arrivasse? Prima deve arrivare, poi vediamo che moto propone e se è competitiva", conclude tagliente Marquez.

.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.