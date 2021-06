Ferrari, terremoto al vertice: ecco il nuovo super-boss. Chi è Benedetto Vigna, quale rivoluzione promette

09 giugno 2021 a

Benedetto Vigna sarà il prossimo amministratore delegato per la Ferrari. Prenderà il posto di Louis Camilleri a partire dal 1° settembre 2021. Il curriculum vitae di Vigna parla chiaro: attualmente in carica presso STMicroelectronics, dove è responsabile del Gruppo Analogici, MEMS (Micro-electromechanical Systems) e Sensori, ovvero il più grande business operativo di ST nel 2020, Vigna è inoltre membro del Comitato Esecutivo del Gruppo ST. Il 52enne originario di Pietrapertosa (Pz), si è laureato con lode in fisica all'Università di Pisa. Entrato nel lontano 1995 in ST, ha fondato successivamente le attività MEMS della società, ottenendo la leadership di ST nel mercato delle interfacce utente attivate del movimento.

A dare il benvenuto al nuovo CEO di Ferrari, ci ha pensato il suo presidente John Elkann che ha così espresso la sua fiducia nel nuovo amministratore delegato: "Siamo felici di dare il benvenuto a Benedetto Vigna come nostro nuovo amministratore delegato. La sua profonda conoscenza delle tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità di innovazione, l'approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente la Ferrari scrivendo nuovi capitoli della nostra storia irripetibile di passione e performance nell'era entusiasmante che ci attende".

"È un onore straordinario entrare a far parte della Ferrari come amministratore delegato e lo faccio in egual misura con entusiasmo e responsabilità - ha rimarcato Vigna -. Entusiasmo per le grandi opportunità che potremo cogliere e profondo senso di responsabilità nei confronti degli straordinari risultati e delle capacità degli uomini e delle donne di Ferrari, di tutti gli stakeholder della Società e di coloro che, in tutto il mondo, provano per Ferrari una passione unica", queste le parole di Vigna riportate da la Gazzetta dello Sport. Le conoscenze di Vigna accumulate in 26 di attività a livello internazionale nel settore dell'industria dei semiconduttori, consentirà alla Ferrari di rimodellarsi in base anche alle più recenti tecnologie d'avanguardia.

