Lazio, ufficiale: Maurizio Sarri ha firmato. Sconcerto, lo annunciano con questa foto

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. L’ultimo vertice, quello necessario per la fumata bianca, è stato positivo. Dal summit milanese protrattosi fino a tarda ora martedì 8 giugno, fino alle ultime formalità risolte oggi dopo la mezza. Accordo totale e firma su un biennale da poco più di 3 milioni a stagione con bonus per arrivare fino a 4 milioni in caso di Champions, qualcosa in meno se dovesse essere Europa League.

Sarri aveva lasciato ieri pomeriggio la sua residenza toscana per raggiungere Milano dopo che nella notte precedente erano stati raggiunti gli accordi relativi allo staff. Tutto a posto, accordi totali. Il profilo Twitter della Lazio ha già dato un primo segnale pubblicando un post con un solo emoticon: una sigaretta, facendo riferimento proprio al tecnico toscano accanito tabagista. Ma l'accordo è stato non semplice da raggiungere.

Gattuso, vietato sbagliare: "Contatto con De Laurentiis", si allunga l'ombra di Maurizio Sarri

"Certo è diventata una Via Crucis", ha scritto oggi il Messaggero sulla trattativa prima delle firme che hanno sancito l'accordo. "Nel giorno della firma del contratto, ieri pomeriggio, il presidente è in Campidoglio per la premiazione della Lazio Women. Sorride, scherza, è in vena di annunci, finché all’uscita una telefonata non scombina i suoi capelli. È di nuovo il legale di Sarri, che alle 16 aveva già siglato via pec tutti i documenti, da controfirmare in copie originali. Il presidente si fa serio, si rinchiude in una saletta comunale e alza i toni, tanto che dalla finestra è facile ascoltare le sue frasi. In particolare, la sua chiamata successiva al ds Tare. 'Igli, questo è matto, mi ha chiamato il suo avvocato e vuole spostare la sede del contratto a Milano, ma io gli ho detto che quella della Lazio è a Roma. Mi ha chiuso il cellulare dicendomi le faremo sapere, ma minaccia di far saltare i contratti già firmati”, svela il Messaggero gli scenari inediti di una trattativa andata a buon fine.

