Euro 2020, la confessione della moglie di Paolo Rossi: "Era la scadenza che ci eravamo dati per rimetterti in piedi"

L'Italia si porta a casa un 3 a 0 contro la Turchia negli Europei. Un momento che ha fatto esultare di gioia tutti i tifosi, ma che ha dato parecchio da pensare a Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi. L'ex calciatore è scomparso lo scorso dicembre dopo aver perso la sua battaglia contro la malattia. Il ricordo della compagna di vita arriva su Instagram: "L’Italia ha vinto, il tricolore ha fatto ancora sognare. Fa male solo pensare che tu saresti stato lì, tra le bandiere e i cori, perché l’Europeo era la scadenza che ci eravamo dati per rimetterti in piedi e tornare a fare quello che più ti piaceva: seguire la Nazionale, la maglia azzurra, la tua passione per il calcio", scrive per poi rivolgersi direttamente al marito: "Continua a farlo, ovunque tu sia. Forza Azzurri. Pablito Forever".

Il nome di Rossi ha fatto la storia proprio trascinando nel 1982 gli azzurri alla vittoria durante i Mondiali di Spagna. "Mi piace - ha nuovamente commentato la moglie - pensare che questi europei Paolo li stia guardando insieme a Gaetano. Spero che le notti magiche siamo tante e che portino i ragazzi verso l’11 luglio giorno della finale…sarà destino? L’11luglio di 39 anni fa l’Italia impazzí per Paolo e per tutti i ragazzi dell’82 e io ragazzina sono impazzita insieme a loro".

Intanto in memoria di Pablito è arrivato un riconoscimento. Si tratta del Premio Internazionale Fair Play - Menarini, in programma mercoledì 1° settembre a Castiglion Fiorentino. Proprio la famiglia del Fair Play – Menarini lo aveva premiato nel 2010 e, nell’estate del 2019, aveva avuto l’onore di ospitarlo in occasione del talk show "I campioni si raccontano".

