Euro 2020, dieci ore prima dell'autogol di Demiral queste parole sull'Italia: l'ombra di Nostradamus, qualcosa di inspiegabile

Roba da Cassandra. Roba da Nostradamus. Siamo a Euro 2020 anche se in verità è 2021, siamo alla partita dell'Italia contro la Turchia, il super-esordio degli azzurri di Roberto Mancini, che nella partita inaugurale asfaltano i rivali per 3-0. Una grande partita, solida, dove i gol potevano anche essere di più e dove di fatto non abbiamo corso alcun rischio. Insomma, un super-esordio.

Ma la roba da Cassandra, o Nostradamus, non riguarda direttamente Mancini e gli azzurri. Bensì, l'utente @VaneJuice, che ben dieci ore prima del calcio d'inizio della sfida si era speso in un pronostico su Twitter. E nel suddetto pronostico aveva anticipato lo 0-3. E fino a qui ci può stare. Ma, ben più clamoroso, aveva anche azzeccato tutti e tre i marcatori: Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e soprattutto l'autogol di Demiral. E, se Insigne-Immobile erano semplici da pronosticare, altrettanto non si può dire dell'autogol di Demiral.

Una clamorosa profezia, tanto che dopo il fischio finale, il tweet è diventato virale: mister @VaneJuice ha incassato i complimenti e like di moltissimi utenti. E, soprattutto, è stato rilanciato anche dall'account ufficiale della competizione, Euro 2020, che ha ripostato l'azzeccatissimo pronostico spendendosi in complimenti. Applausi.

