Euro 2020, panico per l'Olanda: raid di un aereo, allenamento interrotto e minacce all'allenatore

12 giugno 2021 a

a

a

Forse avranno preso spunto dalla macchinina porta-palloni alcuni tifosi dell’Olanda, che hanno deciso di recapitare un messaggio alla propria nazionale di calcio in una maniera poco convenzionale. Durante la seduta di allenamento svolta nella mattinata di sabato 12 giugno, sul campo è apparso un aereo che trascinava uno striscione indirizzato all’allenatore Frank de Boer: “Gioca con il 4-3-3”. C’è una spiegazione dietro questa richiesta: l’intenzione di schierare la difesa a cinque è stata molto criticata dalla maggior parte dei tifosi olandesi.

Per questo alcuni di loro hanno scelto di far recapitare al commissario tecnico un messaggio molto difficile da ignorare: sulle teste dei membri della nazionale olandese è apparso un aereo, che ha sorvolato il campo di allenamento per diversi secondi. L’Olanda esordirà domenica 13 giugno alle 21 contro l’Ucraina: la selezione di de Boer è la favorita del gruppo C, che comprende anche l’Austria e la sorprendente Macedonia, che si è qualificata a Euro 2020 in maniera meritata ma del tutto inaspettata, trascinata dall’eterno Goran Pandev.

La macchinetta che porta il pallone in campo? Soldi, cosa c'è dietro alla "agghiacciante invenzione"

Chissà se il ct sceglierà di seguire il consiglio “aereo” dei tifosi e di schierare la squadra con il 4-3-3. Si direbbe di no, stando alle probabili formazioni della partita d’esordio di domani: dovrebbe essere confermato il 352 e in campo dovrebbero esserci anche gli “italiani” de Vrij e de Roon.

Tutti in delirio per l'Italia di Mancini, Salvini beccato in auto così: un video strepitoso | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.