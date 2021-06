Christian Eriksen "è sveglio e fuori pericolo": le conferme sulle sue condizioni dopo 20 minuti drammatici

12 giugno 2021 a

“Christian Eriksen è sveglio e si trova in ospedale per ulteriori approfondimenti”. Il comunicato della federazione danese fa tirare un sospiro di sollievo agli appassionati di calcio di tutto il mondo, e non solo. Il calciatore si era accasciato verso la fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia, match valido per Euro 2020: subito è stata palese la gravità della situazione, con Eriksen che è stato colpito da un arresto cardiaco. Immediatamente sono iniziate le manovre di rianimazione.

Dopo circa 20 minuti, il calciatore è stato portato via in barella, dove è apparso con gli occhi aperti anche se comprensibilmente confuso e provato: è stato trasportato in ospedale, dove è stato stabilizzato. Non si hanno ulteriori notizie, ma queste bastano per guardare con fiducia alle prossime ore, dopo 20 lunghissimi minuti in cui si è temuto il peggio per Eriksen. In attesa che venga dichiarato definitivamente fuori pericolo, la Uefa ha diramato un comunicato sulla partita, che ufficialmente era stata interrotta per “emergenza sanitaria”.

Dopo tale emergenza sanitaria riguardante Eriksen, si è tenuta una riunione tra Danimarca, Finlandia e gli ufficiali di gara per capire quando riprendere l’incontro. Difficile che possa avvenire oggi, ma questo è secondario: l’unica cosa che conta è che Eriksen si riprenda completamente. Beppe Marotta ha inviato un messaggio a Sky Sport manifestando “cauto ottimismo”, mentre dalla Danimarca fanno sapere che il calciatore sarebbe fuori pericolo.

