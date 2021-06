Inter, via al valzer: Hakimi fuori, dentro Olivera? Bomba di mercato, ma tutto dipende da un club inglese

15 giugno 2021 a

Inizia a smuoversi il calciomercato dell'Inter. Nell'attesa di piazzare il colpo in uscita che dovrà mettere una pezza sul bilancio, il direttore sportivo Beppe Marotta inizia a guardarsi intorno. Gli obiettivi riguardano soprattutto le fasce, dato che a partire dovrebbero essere proprio i terzini di spinta. Il big da sacrificare sembra essere Achraf Hakimi. L'esterno marocchino ex Borussia Dortmund non ha deluso le aspettative e alla sua prima stagione in nerazzurro è stato uno dei fautori del 19esimo tricolore della storia dell'Inter. Valutato la bellezza di 80 milioni di euro, Hakimi ha mercato in particolare in Francia e Inghilterra.

Per il marocchino è forte l'interesse del Chelsea che vorrebbe inserire Emerson Palmieri nella trattativa. I nerazzurri hanno fatto tuttavia intendere di essere propensi ad accettare soltanto moneta sonante. In scadenza di contratto invece Ashley Young, cui è stato proposto un altro anno dalla società, ma che sarebbe intento a tornare in Premier, destinazione Burnley. Primo nodo da sciogliere è trovare quindi una sistemazione per Hakimi. Una volta approdato in una nuova squadra e incassata la cifra, ecco che si sbloccherebbero le operazioni di mercato in entrata.

Un giocatore che Marotta sta osservando da tempo è Mathias Olivera. 23enne terzino sinistro del Getafe e dell'Under uruguaiana. Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, lunedì 14 giugno 2021, a Milano sono stati intravisti gli agenti del giocatore. Giocatore duttile che all'evenienza può giocare anche a centrocampo, Olivera ha passaporto spagnolo e una clausola da 20 milioni di euro. Quello dell'Inter è un contatto esplorativo, ma non sono da escludere colpi di scena che potrebbero portare il gioiello alla corte di Simone Inzaghi. L'obiettivo numero 1 rimane Emerson Palmieri, a patto che non sia inserito nell'operazione Hakimi. Il calciomercato per i neo-campioni d'Italia si preannnucia complicato, servirà l'intuito di Beppe Marotta.

