Diego Armando Maradona, l'infermiera confessa: "Mi sono inventata tutto", ecco come lo hanno lasciato morire

17 giugno 2021 a

a

a

Emergono sempre più nuovi dettagli relativi alla scomparsa di Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre 2020 in seguito a un arresto cardiaco. El Pibe de Oro era stato precedentemente sottoposto a un intervento chirurgico al cervello per un coagulo di sangue. Poche settimane dopo l'intervento, Maradona si è infine spento nella sua abitazione di Tigre, in Argentina. Le nuove rivelazioni arrivano ora dall'avvocato della 36enne Dahiana Gisela Madrid, l'infermiera sotto inchiesta per omicidio colposo insieme ad altre sette persone, con l'accusa di aver completamente trascurato Maradona negli ultimi, agognanti, giorni della sua vita.

Loca-Italia! Doppietta da sogno del sassolese, stesa la Svizzera: azzurri già agli ottavi

Secondo le prime indagini riportate da Affaritaliani, Maradona non avrebbe ricevuto cure adeguate e sarebbe stato lasciato completamente a se stesso per un "periodo prolungato e angosciante". L'investigazione era stata avviata in seguito alle accuse mosse da due dei cinque figli del "Dio del calcio", che hanno incolpato il neurochirurgo Leopoldo Luque per i drastici peggioramenti del padre in seguito all'operazione. Nella sua prima deposizione, Dahiana Madrid ha sostenuto di essere stata una delle persone ad aver trovato Maradona privo di vita, per poi aver cercato di rianimarlo. Allo stesso tempo, l'infermiera ha detto di non aver eseguito i controlli di routine all'inizio del suo turno, per far riposare il paziente.

Un'altra notte magica con la Svizzera, ora è Italia-mania: ecco tutti i numeri della cabala azzurra, il presagio

Nell'interrogatorio, è emerso che Madrid ha poi compilato un rapporto destinato ai suoi superiori, in cui ha affermato di aver cercato di controllare il paziente, ma che Maradona aveva rifiutato. L'infermiera ha ammesso di aver inventato le dichiarazioni nel rapporto e che è stato proprio il suo superiore a chiederle di farlo. Insomma, tra eredità milionarie sparse per il mondo e contese avidamente dai familiari, e le circostanze tragiche e misteriose della sua scomparsa, l'anima di Diego Armando Maradona non sembra riuscire ancora a trovare pace nemmeno nell'aldilà.

"Ma dannazione, ho solo 29 anni. Sono tornato tra voi, ma...". Eriksen, parla il medico: le prime drammatiche parole dopo il collasso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.