Euro 2020, Paul Pogba via dal Manchester United a zero: la clamorosa idea di Mino Raiola, Psg scatenato

Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero el 2022. L'ipotesi spaventa i Red Devils, che pagarono il centrocampista francese 90 milioni nel 2016, quando lo acquistarono dalla Juventus. Secondo la stampa inglese Pogba non ha voglia rinnovare il contratto. La prospettiva che il 28enne francese decida di andare a scadenza si fa sempre piu' concreta. Ecco perche' i Red Devils potrebbero valutare la sua cessione gia' nella prossima sessione di mercato, anche se dovranno accontentarsi di una cifra ben lontana dai 150 milioni di sterline chiesti qualche anno fa al Real Madrid.

La valutazione ad oggi è di 80 milioni di euro per il cartellino. La Juventus è alla finestra, ma a queste cifre i bianconeri ovviamente non trattano. Potrebbe restare sul tavolo l'ipotesi di uno scambio Pogba-Cristiano Ronaldo. Il ritorno a Manchester sarebbe meta gradita per CR7, ma i 30 milioni di ingaggio dell'ultimo anno di contratto con la Juve, lo United non sembra disposto ad assicurarli.

Sullo sfondo, ma non troppo, resta il Psg: il presidente Al-Khelaifi potrebbe formulare un'offerta importante per portare Pogba a Parigi e realizzare un altro super affare in questa sessione di calciomercato con Mino Raiola (in queste ore si attende l'annuncio di Donnarumma, senza dimenticare che i parigini vorrebbero acquistare Moise Kean dall'Everton dopo la stagione in prestito).

