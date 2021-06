Arturo Vidal, scandalo in Coppa America: "Party proibito", come (e con chi) l'hanno beccato

21 giugno 2021 a

a

a

Un party proibito organizzato da sette giocatori, tra l’altro tutti titolari, ha scosso la nazionale del Cile. Stando alle indiscrezioni filtrate su diversi quotidiani cileni, nella notte tra sabato e domenica sarebbe stato organizzato un festino piuttosto spinto nelle stanze dell’hotel che sta ospitando la delegazione. È attesa a ore una conferenza stampa del ct Lasarte per capire il da farsi: difficile che possano essere esclusi i titolari, considerando che stasera alle 23 è in programma una partita importante, quasi decisiva con l’Uruguay.

"In diretta senza le mutande?". Occhio a questo video: il fango tedesco su Paola Ferrari | Guarda

Tra i giocatori coinvolti ci sarebbero gli “italiani” Arturo Vidal e Gary Medel: al party proibito non sarebbe mancata abbondanza di donne. A denunciare l’accaduto sarebbero stati alcuni clienti dell’hotel, infastiditi dall’eccessivo rumore in tarda notte. DirectTV ha citato fonti interne alla federazione del Cile secondo cui Lasarte sarebbe a un punto di non ritorno: da un lato è dura escludere i titolari in un match così rilevante, dall’altro il ct sarebbe deciso a chiedere la testa dei sette “festaioli”.

Toloi non ha conquistato solo Mancini. Euro 2020, assalto all'oriundo dell'Atalanta: si è mossa la big

Altrimenti sarebbe pronto a dimettersi dal ruolo che occupa da poco meno di quattro mesi. Tra l’altro per Vidal e Medel non si tratta del primo scivolone in questa Copa America: qualche giorno fa sono stati multati di 30mila dollari per aver portato in ritiro un barbiere di fiducia, violando la bolla sanitaria. Niente a che vedere però con il party proibito organizzato nel weekend.

Psg fuori controllo, asse Raiola-sceicco. "Prendono anche lui a zero". Colpo dell'estate, Europa sconcertata | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.