Il Milan ha deciso, riscatto per Sandro Tonali: i dettagli dell'operazione (e l'incubo del precedente-Locatelli)

24 giugno 2021 a

a

a

Il Milan ha deciso di riscattare Sandro Tonali. Passi avanti con il Brescia e la chiusura dell'affare è prevista per i prossimi giorni se, come sembra, non ci saranno intoppi. Circa 15 i milioni che i rossoneri verseranno nelle casse del presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, più il cartellino di Olzer e il prestito biennale del giovane attaccante Colombo.

Milan, che colpaccio a Firenze, Pioli resta in scia all'Inter

Il diritto di riscatto si sarebbe dovuto chiudere entro il 16 giugno, ma visto gli ottimi rapporti tra le due società la trattativa è andata avanti senza intoppi. I rossoneri otterranno uno sconto importante e in cambio le Rondinelle avranno due giovani prospetti interessanti per tentare nuovamente la promozione in A, sotto la guida del nuovo mister Pippo Inzaghi.

La tentazione di Pioli? Cambiare tutto. Milan e Ibrahimovic, le conseguenze (pesanti) del derby

Tonali in questo primo anno a San Siro, non è sbocciato, è tato spesso relegato in panchina e mister Pioli gli ha concessopoche chance di mettersi in mostra. ma Maldini e Massara si sono decisi a dargli un'altra chance per non avere rimpianti in futuro. La storia di Locatelli, giovane del vivaio del Milan, ceduto per 14 milioni al Sassuolo e adesso protagonista in nazionale sulle cui tracce ci sono le big europee, deve essere stata determinante per la scelta sul futuro di Tonali. Un giocatore che, secondo Franceco Totti, è un vero campione. Il Milan ci crede e se lo vuole tenere stretto.

Video su questo argomento "Il più forte di tutti, lo voglio con me": Totti pazzo per Sandro Tonali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.