Il record "iraniano" di Cristiano Ronaldo, l'ultimo traguardo raggiunto dal fenomeno: come lui solo... Ali Daei

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un mistero. Da un lato i bianconeri vorrebbero liberarsi di lui e dei 31 milioni di euro d'ingaggio, dall'altro lui stesso non si opporrebbe più di tanto alla sua partenza. Nelle ultime settimane il talento di Funchal è stato accostato a Manchester United, Sporting Lisbona, Real Madrid, Paris Saint Germain e persino l'Inter Miami di David Beckham. Voci che sono tuttavia anche rimaste tali e, infatti, a Vinovo si respira una certa preoccupazione su come gestire l'attaccante. Ronaldo intanto, da vero professionista, non si lascia intimidire dalle voci e rimane concentrato sugli Europei 2020 che sta disputando alla grande con il suo Portogallo.

Eh già, perché con la doppietta messa a segno contro la Francia nella serata di mercoledì 23 giugno, CR7 è diventato il giocatore che ha segnato più goal con la propria Nazionale. O meglio, è arrivato alla pari con l'iraniano Ali Daei. Sono 109 i goal messi a segno dal portoghese in 178 gare, l'ennesimo obiettivo che si aggiunge alla collezione dell'uomo dei record. Sono bastati i due goal del 36enne al Portogallo per portare a casa il 3° posto nel girone e passare come "migliore terza".

A congratularsi con l'attaccante bianconero ci ha pensato proprio Ali Daei che, tramite un post pubblicato sui social, ha espresso tutto il suo rispetto e la sua ammirazione nei confronti di Cristiano Ronaldo: "Congratulazioni a Cristiano, che è a solo un goal dall'infrangere il record maschile di goal a livello internazionale. Sono onorato del fatto che questo primato incredibile apparterrà a Ronaldo, un grande campione del calcio e una persona che ha a cuore l'umanità, che ispira e ha un impatto sulla vita di tantissime persone in tutto il mondo. Vamos!". Non si è fatta attendere la risposta di CR7 che, condividendo il post di Daei nelle storie di Instagram, ha commentato: "I veri campioni restano campioni per sempre. Sono veramente orgoglioso di leggere questo tipo di parole da un grosso idolo come te. Grazie, Ali Daei".

