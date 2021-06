Euro 2020, lo scivolo dell'aereo "impazzito". Roba mai vista, disastro per la Repubblica Ceca: squadra bloccata, così

27 giugno 2021 a

a

a

Uno strano caso ad Euro 2020. Uno scherzo del destino per la Repubblica Ceca, impegnata oggi, domenica 27 giugno, contro l'Olanda negli ottavi di finale della competizione. La squadra ha infatti dovuto rimandare la partenza per Budapest, dove si disputerà la partita. Il tutto a meno di 24 ore dal calcio d'inizio.

"Come avevo detto venerdì..." e la bandierina della Ue. L'Italia non si inginocchia? David Parenzo delira | Guarda

Già, perché l'aereo charter con cui il gruppo di Silhavy si muove in questo europeo itinerante non è riuscito a decollare. La ragione? Lo scivolo - utilizzato per le misure di emergenza - si è gonfiato accidentalmente e ha finito per bloccare le porte dell'aereo, costringendo la Nazionale ceca a cancellare il volo e restare a Praga per l'ultimo allenamento prima della partita contro l'Olanda.

Stormo di uccelli contro l'aereo, atterraggio abortito all'ultimo secondo: gli attimi di terrore | Video

Il tutto è stato raccontato sui social dai giocatori. Per esempio Alex Kral, che pubblica la foto dell'aereo con lo scivolo "impazzito" e scrive: "Mi sono imbattuto in ritardi nei voli, trasferimenti e persino cancellazioni a causa del coronavirus. Ma non volare a causa di uno scivolo gonfiato accidentalmente... questa è la prima volta". Già, strano ma vero. La Repubblica Ceca, alla fine, è arrivata in serata a Budapest, senza dunque poter "testare" il campo della Puskas Arena prima del match.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.