Euro 2020, Francia fuori? Claudio Marchisio umilia Pogba: "Doveva essere la loro serata e invece...", occhio al tweet

La più classica delle "gufate", quella dell'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio nell'insolita veste di tifoso francese. L'eliminazione dagli Europei 2020 della Francia per mano della Svizzera è arrivata sicuramente in modo inaspettato. Soprattutto per la modalità in cui si è consumata l'impresa sportiva elvetica. Nel roccambolesco match tra le due compagini, gli svizzeri sono riusciti a recuperare in extremis due goal di scarto, blindando il passaggio del turno contro i campioni del Mondo in carica ai calci di rigore. "Doveva essere la serata della Svizzera e invece..." ha twittato il principino a gara ancora in corso.

Il post è arrivato al momento del goal capolavoro del momentaneo 3-1 francese, "silurato" da Paul Pogba direttamente nel sette al 75' da una trentina di metri di distanza. Per Marchisio era ormai tutto fatto per il passaggio del turno della Francia. "Il mio animale preferito" ha scritto l'ex centrocampista della Juventus, contornando i suoi festeggiamenti anticipati con una serie di emoticon di una piovra. "Polpo" è infatti il soprannome di Pogba, guadagnato soprattutto grazie all'incredibile estensione delle sue lunghe gambe che, proprio come dei tentacoli, gli consentono di raggiungere palloni ad altezze disumane.

Sono però bastati un altro goal di un Seferovic in stato di grazia e di Gavranovic per ribaltare la situazione ed eliminare ai calci di rigore la squadra più gettonata per la vittoria finale del torneo. In pochi minuti, centinaia di commenti si sono riversati sotto il posto del principino. Tra chi ha chiesto al commentatore della Nazionale di far tornare alla Signora il centrocampista in forza al Manchester United e chi invece lo ha preso in giro per aver parlato troppo presto. Più attuale che mai la citazione di Giovanni Trapattoni, "Non dire gatto, se non ce l'hai nel sacco".

