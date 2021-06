Milan, terrore per Franck Kessie: se ne va a parametro zero? Stallo sul rinnovo, la big inglese all'angolo

30 giugno 2021 a

Dopo Gianluigi Donnarumma, diretto al Paris Saint-Germain, e Hakan Calhaoglu, clamorosamente passato ai cugini dell'Inter, il Milan rischia di perdere a parametro zero anche "il generale" Franck Kessie. Il 24enne è un punto di riferimento imprescindibile per la rosa di Stefano Pioli, ed è reduce da una stagione giocata ad altissimi livelli: in 37 partite giocate in Serie A, l'ivoriano ha collezionato la bellezza di 13 goal e 4 assist. Niente male per un centrocampista, quasi infallibile dagli undici metri. Ora però, il contratto dell'ex atalanta è in scadenza tra un anno esatto e, visti i precedenti, c'è preoccupazione di perdere anche lui una volta finita la prossima stagione.

La proposta d'ingaggio rivolta all'agente del giocatore dalla società rossonera è di 4 milioni di euro a stagione, mentre il giocatore ne vorrebbe almeno 6. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con l'entourage del giocatore per cercare di mediare in tempo il rinnovo ed evitare che Kessie vada in scadenza, magari giocando anche un anno al di sotto delle aspettative. Maldini e Massara dovranno tuttavia fare uno sforzo non da poco per non lasciarsi sfuggire anche Kessie. Intanto il giocatore partirà per partecipare alle Olimpiadi con la sua Nazionale, con la quale disputerà anche la Coppa d'Africa. Già forte la pressione sul giocatore da parte di diversi club inglesi, uno su tutti l'Arsenal.

Secondo quanto riporta Telelombardia, i rossoneri sarebbero pronti ad alzare l'asticella in modo da chiudere nel minor tempo possibile l'operazione di prolungamento contrattuale del 24enne. In un tweet, il giornalista Andrea Longoni ha rivelato l'ultimissima proposta rossonera al centrocampista della Costa d'Avorio: "Il Milan è pronto a salire a 5,5 milioni a stagione per Kessie". Cifra non troppo distante da quella richiesta dall'ivoriano, ma che al momento non sarebbe così facile da trovare nelle casse rossonere. Una cosa è chiara: due pezzi da novanta persi a parametro zero sono già troppi, considerati anche i milioni che avrebbero potuto portare ai rossoneri. Riuscirà il Milan a evitare la stessa sorte all'ivoriano?

