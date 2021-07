Inter, addio Hakimi? Marotta ha già pronto il sostituto: un colpaccio internazionale

02 luglio 2021 a

Con l'inaugurazione della sessione estiva di calciomercato, la dirigenza dell'Inter campione d'Italia si è messa subito al lavoro. Achraf Hakimi è stato scelto come pezzo da novanta da sacrificare, per lui ormai manca soltanto l'ufficialità, ma dovrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Nella capitale francese non desta preoccupazione il cosiddetto "derecho de tanteo" in mano al Real Madrid, ovvero una parentesi temporale per pareggiare un'offerta ricevuta dall'Inter per Hakimi. I 68 milioni di euro più cinque di bonus dovrebbero arrivare tutti proprio dal club capitolino. L'a.d. nerazzurro Beppe Marotta, lavora ora a stretto contatto con mister Simone Inzaghi per trovare un degno sostituto.

C'è un nome in particolare che sta continuando a echeggiare tra i corridoi di Appiano Gentile. Si tratta di Hector Bellerin, terzino spagnolo classe 95' cresciuto nelle giovanili del Barcellona e in forza all'Arsenal dal lontano 2014.

Giocatore per molti versi simile al marocchino, che ha impressionato a livello internazionale e che il club londinese non si farà certo scappare a basso costo. Reduce da un infortunio gravissimo risalente al gennaio 2019, Bellerin è stato spesso lontano dai campi nelle passate stagioni. Ma questo all'Inter non sembra preoccupare più di tanto.

Il problema più grande riguarda piuttosto la formula con la quale il giocatore potrebbe accasarsi a Milano, sponda nerazzurra. I Gunners sarebbero intenzionati a vendere il catalano subito e a titolo definitivo, mentre i nerazzurri preferirebbero la formula del prestito con diritto di riscatto. Sempre in Premier League, Marotta è al lavoro per sondare il terreno con un altro terzino spagnolo: Marcos Alonso. Il terzino del Chelsea sarebbe stato individuato dall'a.d. per presidiare la fascia sinistra. Anche in questo caso l'operazione si preannuncia difficile: l'ex viola era stato inserito nella trattativa per Achraf Hakimi, ma il marocchino ha poi scelto strade diverse. Ora bisognerà intavolare il negoziato da capo, ma i Blues non fanno spesso i saldi.

