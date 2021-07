Euro 2020, "Italia legata ai Maneskin": il precedente che gela gli azzurri e fa godere la Spagna

03 luglio 2021 a

I destini dei Maneskin e della Nazionale italiana potrebbero essere legati. Per chi crede a questo tipo di curiosità, c’è una statistica a dir poco inusuale secondo cui gli azzurri non vinceranno Euro 2020. Il motivo risiede proprio nel trionfo della rock band italiana all’Eurovision Song Contest con la loro “Zitti e Buoni”, divenuta un successo a livello mondiale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nelle precedenti due occasioni in cui l’Italia ha avuto la meglio all’Eurovision, poi a vincere l’Europeo di calcio è stata la Spagna. Quest’ultima sarà proprio la prossima avversaria degli azzurri, in una semifinale che promette tanto spettacolo: la squadra di Roberto Mancini si presenterà di nuovo a Wembley con un leggero favore dei pronostici, dato che è l’unica a Euro 2020 ad aver fatto percorso netto, vincendo tutte le partite.

La Spagna dal suo canto ha avuto un percorso più tribolato: ha superato il girone all’ultimo, poi è stata costretta ai supplementari dalla Croazia e addirittura ai rigori dalla Svizzera. Tornando agli incroci Eurovision-Europeo di calcio, nel 1964 e nel 1990 furono rispettivamente Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno a portare la canzone italiana sul tetto d’Europa: poi qualche mese dopo fu però la Spagna a trionfare in campo sportivo. Chissà però che questa non sia la volta buona per interrompere questa curiosa tendenza…

