Formula 1, quinta vittoria stagionale per Max Verstappen al Gp d'Austria e allunga in testa al Mondiale su Lewis Hamilton solo 4°

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spielberg l'olandese della Red Bull, scattato dalla pole, ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per Lewis Hamilton su Mercedes che ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz. Sesta la Red Bull di Sergio Perez, che è stato vittima di due penalità dopo un duello serrato con Charles Leclerc (che ha chiuso all'8° posto). Perez infatti ha spinto il ferrarista ruota a ruota nella ghiaia. Furia per il monegasco, e provvedimenti disciplinari da parte della direzione gara, con 10" complessivi per il pilota della Red Bull.

Settima, invece, la McLaren di Dani Ricciardo. Per Verstappen, sempre più leader del Mondiale, si tratta della quinta vittoria stagionale, la terza consecutiva e l'undicesima complessiva in carriera. Sono 32 ora i punti di vantaggio di Verstappen su Hamilton nella classifica Piloti. Per l'olandese della Red Bull anche il punto extra del giro veloce.

"E' incredibile, la macchina è stata irreale. E' stato davvero piacevole guidarla con ogni set di gomme. Sono sorpreso anche io, non mi aspettavo che andasse così, è stato un lavoro incredibile da parte di tutti". Così Verstappen dopo la vittoria. "Dicevano che eravamo favoriti, ma non è mai semplice. Il pacchetto è stato incredibile", ha spiegato l'olandese della Red Bull. "Alla ripartenza sono riuscito a creare un vantaggio, sapevo che se fossi riuscito ad andare oltre il primo giro avrei fatto la mia gara ed è stato così", ha concluso Verstappen.

