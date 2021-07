Euro 2020, sarà il tedesco Felix Brych l'arbitro di Italia-Spagna: diresse la finale Champions persa dalla Juve col Real Madrid

04 luglio 2021 a

Felix Brych, che ha diretto il quarto di finale Ucraina-Inghilterra, è l'arbitro designato per la semifinale dell'Europeo in programma martedì sera 6 luglio a Wembley fra Italia e Spagna. Il tedesco sarà assistito dai connazionali Borsch e Lupp; IV uomo sarà il russo Karasev, mentre al Var ci sarà l'altro tedesco Marco Fritz. Si tratta dello stesso arbitro che arbitrò la finale di Champions giocata a Cardiff fra Juventus e Real Madrid e vinta dagli spagnoli per 4-1.

Oltre a quella sfida di Coppa sono altri ventisei i precedenti complessivi con le squadre italiane, compresa la nazionale: dodici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Ultimo arbitraggio con la nazionale in Nations League, l'1-0 all'Olanda di settembre 2020. Nato a Monaco di Baviera nel 1975, avvocato in una banca, Brych arbitra in Bundesliga dal 2004. Oltre ad Ucraina-Inghilterra, negli ottavi ha arbitrato Belgio-Portogallo, non senza qualche polemica.

Per lui, come detto, ci sono anche diversi precedenti con la Nazionale, uno dei quali proprio contro la Spagna: Brych arbitrò azzurri e Furie rosse nell’ottobre 2016 a Torino nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018. In quel match non mancarono le polemiche per la decisione di non espellere prima Diego Costa e poi Sergio Ramos. In totale l'arbitro tedesco ha diretto gli azzurri in cinque occasioni. La prima nel 2011 (Slovenia-Italia 0-1), poi due volte nel 2015 (2-1 alla Norvegia e 1-1 con l'Inghilterra), il pari con polemiche con la Spagna nel 2016 e la vittoria in Nations League (1-0) contro l’Olanda nel settembre 2020.

