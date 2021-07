Euro 2020, "avevi solo 7 anni". Clamorosa gaffe della giornalista Rai con Nicolò Barella: dopo il gelo le (toccanti) scuse

05 luglio 2021 a

Nicolò Barella a due giorni dalla semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna, ha risposto alle domande dei giornalisti nella classica conferenza stampa pre-partita. Un siparietto, tra imbarazzo e sorrisi, è avvenuto quando Donatella Scarnati, inviata di RaiSport , ha fatto una domanda al centrocampista azzurro. “Mi racconti le tue notti magiche, tu avevi soltanto 7 anni nel 1990, però ci racconti le notti magiche qui in ritiro…”. A quel punto Barella – che è nato il 7 febbraio del 1997 – si è voltato verso Paolo Corbi, responsabile della comunicazione della Figc un po' perplesso. In soccorso di Barella è così arrivato Corbi: “Mondiali del ’90, un po’ di meno…”, ha detto offrendo poi l'opportunità a Barella, di dire alla Scarnati: “Meno 7 anni…”.

Donatella Scarnati capito l'errore si è rivolta a Barella e ha controbattuto: “Scusa, non eri neanche nato…”. “Eh no”, ha concluso l’interista centrocampista della Nazionale. La cosa curiosa è che proprio la domanda è andata in diretta tv e così a notare l'errore non sono stati soltanto i giornalisti presenti, ma anche chi seguiva la conferenza stampa in tv.

Sui social si è scatenato il dibattito e non si sono sprecate battute e sfottò nei confronti della giornalista Rai, la quale ha poi scritto un messaggio di scuse attraverso il suo account twitter: “Chiedo scusa ho sbagliato. Ho fatto una grande confusione. Barella nato nel 1997 ho detto ‘nel 90 avevi 7 anni’. Un lapsus. Mi dispiace e mi scuso con le persone che mi hanno ascoltato”.

