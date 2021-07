Bobo Vieri filmato in queste condizioni al tavolo di un ristorante: com'è ridotto?

05 luglio 2021 a

Che brutta fine, per un bomber - in tutti i sensi - come Bobo Vieri. Ovviamente si scherza, ma le immagini sono... impietose. L'ex bomber giramondo, infatti, crolla addormentato al tavolo di un ristorante a Milano Marittima. Peccato che a quel tavolo fosse presente anche Alessandro Matri, che ha filmato l'accaduto per poi pubblicare il tutto sui social.

Per inciso, il mitico Bobo-gol pare avere il "vizietto" di addormentarsi in situazioni piuttosto peculiari. Il precedente risale infatti allo scorso maggio, quando a Coverciano fu Alessandro Del Piero a immortalare Christian Vieri mentre si prendeva una pausa tra una lezione e l'altra nel corso per allenatori, pausa durante la quale ovviamente dormiva.

Vieri dorme al ristorante: clicca qui per vedere il video

