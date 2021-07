Euro 2020, scandalo arbitri: "Comanda Ceferin", ora capite perché hanno messo Brych per Italia-Spagna? "Chi vogliono favorire"

06 luglio 2021 a

"Arbitri scelti a caso", con lo zampino di Ceferin, mister Uefa. Su Euro 2020 esplode la granata Felix Brych, il già contestatissimo direttore di gara della semifinale di questa sera tra Italia e Spagna. Secondo il Foglio, l'italiano Roberto Rosetti, attuale presidente della Commissione arbitrale dell'Uefa, di fatto il ct dei fischietti, è stato "grande arbitro, eccellente tecnico, esperto comunicatore. Eppure, ora che guida il board che designa gli arbitri europei, qualcosa è andato storto".

Ad attaccarlo, accusandolo di "meritocrazia zero e tanti inchini alle due potenti Federazioni di Germania e Olanda", sono state le federazioni arbitrali di mezza Europa. Brych, "pensionando tedesco di modesto valore", ha fatto il pieno arbitrando (male) fior di partite come l'ottavo tra Belgio e Portogallo, il quarto Inghilterra-Ucraina e, come detto, Italia-Spagna. "Manco fosse Collina", ironizza il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. L'altra semifinale Inghilterra-Danimarca verrà diretta, guarda caso, dall'olandese Danny Makkelie nonostante sia stato l'unico arbitro a cui Rosetti abbia contestato un errore in questo Europeo (rigore non dato agli azzurri contro la Turchia).

"Per la finale è pressocché certa la designazione dell'altro olandese Bjorn Kuipers, quarantottenne esperto e affidabile ma non il migliore", assicura sempre il Foglio, piazzandoci il carico: "E qui c'è lo scandalo: perché il top, sul campo, è stato in questo mese il turco Cuneyt Cakir, che paga però il fatto di non essere nelle grazie del gran capo dell'Uefa, Ceferin". Un paio d'anni fa il turco venne contestato dallo stesso Ceferin per un errore in Austria-Slovenia, con Rosetti costretto a difenderlo. invano: a Cakir, per punizione, venne tolto l'arbitraggio di Inter-Borussia in Champions.

