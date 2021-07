Euro 2020, Marco Verratti sconcertato e impaurito durante i festeggiamenti: "Ma tu chi c***o sei?". Guardate bene questo tizio

07 luglio 2021 a

a

a

Un intruso in campo a Wembley. Durante i festeggiamenti degli azzurri dopo la semifinale degli Europei vinta ai rigori contro la Spagna succede di tutto. Anche che uno sconosciuto, un tifoso vestito con la tuta della Nazionale, si unisca al gruppo dei giocatori e dello staff tecnico di Roberto Mancini intento a cantare e saltare. Accanto a lui c'è Marco Verratti, regista del Psg e una delle star della squadra, che prima lo abbraccia e poi sconcertato si allontana e domanda: "Ma tu chi ca***o sei?", prima di girarsi un po' spaventato verso gli altri giocatori.

Sofferenza e tripudio, Italia in finale di rigore: quanto ci fanno godere questi azzurri. Spagna, adios





A Wembley l'Italia giocherà anche la finale di Euro 2020 contro la vincente tra i padroni di casa dell'Inghilterra e la Danimarca, autentica sorpresa di questo torneo soprattutto considerando il dramma del malore in campo del suo miglior giocatore, Christian Eriksen. Si spera che domenica sera, per l'ultimo atto, le misure di sicurezza in campo funzionino meglio di quanto visto martedì sera.

Oltre al caso dell'intruso, c'è stato l'imbarazzante episodio "al contrario" di Leonardo Bonucci, peraltro uno dei giocatori più famosi e riconoscibili della Nazionale, letteralmente "arrestato" da una ignara e un po' sprovveduta steward. Il centrale difensivo della Juventus (che ha realizzato un rigore nella lotteria finale dal dischetto) stava festeggiando davanti al settore riservato ai tifosi italiani quando l'assistente di campo lo ha raggiunto di corsa e braccato, prendendolo per le braccia nel tentativo di fermarlo. Autografo? No, lo aveva scambiato per un invasore di campo, un ultrà un po' troppo sopra le righe. Robe da matti.

"Ora passerà quest'idea, ma...". Sandro Piccini a botta calda: Italia-Spagna, la risposta da godere a chi sputa sugli azzurri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.