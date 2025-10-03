Reazione a Catena, "a doppio senso": bufera sul finale

I Cima di Rapa, campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dai Metà e metà nella puntata in onda questa sera, venerdì 3 ottobre, su Rai 1. I nuovi concorrenti, provenienti da Campobasso, hanno spiegato che il nome della squadra si deve al fatto che "tutti e tre veniamo dal Molise ma anche da altre regioni, cioè Campania e Calabria".

All'intesa vincente entrambe le squadre hanno centrato 7 parole. Dunque si è tenuto lo spareggio, e ad avere la meglio sono stati gli sfidanti, che hanno indovinato la parola in 2 secondi contro i 3 dei Cima di Rapa. I nuovi campioni, dunque, sono giunti all'ultima catena con 87mila euro e all'ultima parola con 21.750 euro. Il primo indizio a loro disposizione era tirare, il secondo iniziava con st e terminava con e, ignoto il terzo. Che i Metà e metà hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 10.875 euro. Si trattava della parola rapporto. Loro, allora, hanno puntato tutto su Stringere, ma la risposta corretta era Stendere.