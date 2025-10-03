Pasquale Tridico viene scaricato al mercato: una scena desolante

In gergo si definirebbe "fuoco amico". Pasquale Tridico sta concludendo la sua travagliata campagna elettorale condotta fin qui a suon di gaffe, con il governatore uscente e ricandidato dal centrodestra Roberto Occhiuto che lo ha più volte rimproverato per la sua scarsa conoscenza della Regione Calabria che l'ex presidente dell'Inps aspira a governare per conto di Movimento 5 Stelle e Partito democratico.

L'ex Mister Reddito di cittadinanza è calabrese di nascita, sì, ma è sembrato spesso un pesce fuor d'acqua: "Bagnaro Calabro" al posto di Bagnara, la "Grotta del Romito" sconosciuta, Diamante che ha lasciato intendere far parte della celebre Costa degli Dei (lontana appena 155 chilometri). E poi il mitologico svarione sulle "tre province" (da 30 anni abbondanti sono 5...). Un campionario straordinario. Ora si aggiunge questo video, diventato virale sui social e condiviso (un po' ingenuamente) da un suo sostenitore su Facebook.