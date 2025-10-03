Pasquale Tridico viene scaricato al mercato: una scena desolante

In gergo si definirebbe "fuoco amico". Pasquale Tridico sta concludendo la sua travagliata campagna elettorale condotta fin qui a suon di gaffe, con il governatore uscente e ricandidato dal centrodestra Roberto Occhiuto che lo ha più volte rimproverato per la sua scarsa conoscenza della Regione Calabria che l'ex presidente dell'Inps aspira a governare per conto di Movimento 5 Stelle e Partito democratico.
L'ex Mister Reddito di cittadinanza è calabrese di nascita, sì, ma è sembrato spesso un pesce fuor d'acqua: "Bagnaro Calabro" al posto di Bagnara, la "Grotta del Romito" sconosciuta, Diamante che ha lasciato intendere far parte della celebre Costa degli Dei (lontana appena 155 chilometri). E poi il mitologico svarione sulle "tre province" (da 30 anni abbondanti sono 5...). Un campionario straordinario. Ora si aggiunge questo video, diventato virale sui social e condiviso (un po' ingenuamente) da un suo sostenitore su Facebook.
Tridico viene portato con il suo van personalizzato a un evento elettorale a un mercato. Dovrebbe incontrare gente, parlare con gli elettori, capire i loro problemi e priorità. Il classico "bagno di folla" di ogni candidato che si rispetto. Il blitz però è un buco nell'acqua: ad attenderlo non c'è nessuno, il suo staff si guarda intorno spaesato. C'è anche Gaetano Pedullà, europarlamentare grillino.
Forse si tratta di un sopralluogo, forse di un arrivo con eccessivo anticipo. Ma la reazione del candidato appare spiazzata, quasi desolata. Tridico vaga per qualche secondo, osserva lo scenario desolato poi conclude: "Andiamo all'altro mercato". "Sì, forse è meglio". Il cambio di programma attira parecchi sfottò nei commenti e qualche accorata difesa.
"Quanta gente, non vi accalcate!", scrive un utente. "Che contorno", aggiunge un altro. A chi sostiene Tridico c'è chi ribatte: "Non conosci i calabresi, non si lasciano prendere in giro con le mancette". "Non vedete che qui non c'è nessun mercato e quindi non c'è gente? Qualcuno l'ha depositato di proposito per dare a voi l'opportunità di gioire, ma non ci riuscirete mai perché Tridico è una persona semplice come tutte le persone perbene, che fa le cose spontaneamente, non organizzate", scrive una fan. Insomma, siamo dalle parti dell'auto-complotto.
