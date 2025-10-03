Massimiliano Allegri, Jeda vuota il sacco: "Tutte cazz***, chi è davvero"

“Massimiliano Allegri ci diceva: ‘Scegli la posizione, fai tu’. Non era questo a farlo arrabbiare, ma un passaggio sbagliato o un controllo mal fatto”. Con queste parole Jeda, ex attaccante di Serie A e oggi opinionista, ha raccontato a Fanpage il “suo” Massimiliano Allegri ai tempi del Cagliari. “Era già furbo, intelligente e scaltro. Sapeva responsabilizzare i giocatori, soprattutto quelli con qualità tecniche evidenti. A un calciatore di Serie A non puoi insegnare come stoppare il pallone: pretendeva che lo facessi bene, senza scuse”.

Il ritorno al Milan di Max “non era scontato, però non appena è girato il suo nome ho avuto un pensiero preciso: ‘Sai che c'è? Finirà proprio lì’. Perché il primo step dovuto era quello di trovare un allenatore con un certo carisma, con un certo pedigree. C'erano alternative dall'estero però gli stranieri abbiamo visto che al Milan non hanno fatto bene. È stata una mossa vincente e conoscendolo bene ha accettato la sfida”. Dopo l’era Pioli, Max ha ereditato “una situazione complicata, la società ha iniziato nuove scelte e non ne è andata in porto manco una, sbagliando tutto. Ma non su Allegri perché è un allenatore intelligente, un allenatore furbo, scaltro che sa dove mette i piedi”.