4 di Sera, Benedetta Scuderi: "Cos'ha fatto la Flotilla", le prime parole

"Quello che io dico sempre è che quello che sta succedendo a Gaza ci fa sentire molto impotenti e quando ci si sente impotenti si perde la speranza e si perde l'idea che si possa cambiare qualcosa, questo valeva addirittura anche per noi delle istituzioni": Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs, lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4 dopo essere arrivata in Italia da Israele.
La Scuderi era a bordo della spedizione Flotilla, che mirava a stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese ma che alla fine è stata fermata prima di poter sfondare il blocco israeliano davanti a Gaza. L'Idf ha abbordato le navi della missione e ha condotto gli attivisti e i politici presenti in Israele. Alcuni di loro sono stati rimpatriati, altri sono ancora in attesa di tornare nel proprio Paese di appartenenza.
Flotilla, in aereo la rabbia contro i parlamentari italiani: "Ma tornate a nuoto!"“È stato abbastanza strano. Loro erano seduti vicino alla toilette. Prima di decollare, l'assistente di...
"La Flotilla - ha proseguito l'eurodeputata - ha messo un po' quella speranza su delle barche e quella speranza si trasforma in mobilitazione. Quando eravamo in barca ci arrivavano notizie di mobilitazioni spontanee nate in mezz'ora, dove decine di migliaia di persone pacificamente entravano in corteo per la Flotilla ma soprattutto per Gaza. Quello che ha fatto la Flotilla, che è il mezzo e non il fine, è stato ricreare un senso di speranza".
Bendetta Scuderi torna in Italia dopo la missione sulla #flotilla: "Quello che ha fatto la #flotilla è stato ricreare un senso di speranza"— 4 di sera (@4disera) October 3, 2025
Ci state seguendo? #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/s4gNRY2xTh