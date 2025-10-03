4 di Sera, Benedetta Scuderi: "Cos'ha fatto la Flotilla", le prime parole

"Quello che io dico sempre è che quello che sta succedendo a Gaza ci fa sentire molto impotenti e quando ci si sente impotenti si perde la speranza e si perde l'idea che si possa cambiare qualcosa, questo valeva addirittura anche per noi delle istituzioni": Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs, lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4 dopo essere arrivata in Italia da Israele.

La Scuderi era a bordo della spedizione Flotilla, che mirava a stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese ma che alla fine è stata fermata prima di poter sfondare il blocco israeliano davanti a Gaza. L'Idf ha abbordato le navi della missione e ha condotto gli attivisti e i politici presenti in Israele. Alcuni di loro sono stati rimpatriati, altri sono ancora in attesa di tornare nel proprio Paese di appartenenza.