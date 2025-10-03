Antonio Decaro, scandalo Pd: inneggia all'eliminazione di Israele

Altra brutta figura per il Partito democratico. L'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro si spera non si sia reso conto di cosa stava intonando insieme ai manifestanti pro-Pal per le vie di Bari. "Palestina libera dal fiume fino al mare. Bari lo sa che parte stare", è la strofa ripetuta come se fosse una preghiera dalle persone al corteo. L'europarlamentare dem e candidato alla Regione Puglia, però, forse non ha ben compreso il significato dei versi della canzone. E così ha rilanciato la sua esibizione su Instagram, suscitando un polverone di polemiche.
Ma che cosa significa "dal fiume fino al mare"? Il fiume di cui si parla è il Giordano, che nasce dal Monte Hermon in una zona di confine fra Israele, Siria e Libano, e scorre verso sud fino al Mar Morto, un lago salato le cui sponde oggi si trovano in Israele, Giordania e Cisgiordania. E Il mare? Ovviamente, è il Mediterraneo. Ma se s'immagina una Palestina come stato geograficamente identificabile dal "fiume fino al mare", significherebbe la cancellazione di Israele dalle mappe.
Ecco che quindi il testo del brano, più che un moto contro la guerra, assume i connotati di un vero e proprio slogan antisemita. In questo caso condiviso anche da un autorevole esponente del Partito democratico.