Euro 2020, "Inghilterra favorita". Solo 5 secondi prima del rigore, questa roba: scandalo a Wembley, cosa è "sfuggito" all'arbitro

Si è conclusa ai supplementari la favola della Danimarca che, dopo aver messo in sera difficoltà per 90 minuti l'Inghilterra di Southgate, ha dovuto arrendersi al rigore di Harry Kane. Inutile la parata di un Kaspar Schmeichel in stato di grazia, che si è visto bucare in tap-in dall'attaccante del Tottenham sul tiro dagli undici metri, inizialmente respinto dal portiere del Leicester City. Tuttavia, non si placano le polemiche riguardo alle dinamiche in cui si è consumato il goal che ha sancito il l'approdo in finale di Euro 2020 dei britannici. Sono due gli episodi contestati, riguardo alla cruciale decisione presa dall'arbitro olandese Danny Makkelie.

Un rigorino per mandare avanti l'Inghilterra: apparecchiata la finale perfetta con l'Italia, danesi beffati ai supplementari

La prima obiezione la avanza direttamente il c.t. danese Hjulmand: "Cinque secondi prima che Sterling prendesse la palla, c'era un altro pallone in campo e l'ho segnalato al quarto uomo, ma il gioco è proseguito", ha tuonato il tecnico. Il secondo dubbio riguarda invece il contatto tra l'atalantino Maehle e l'attaccante del Manchester City Raheem Sterling. Sin dai primi replay, Sterling sembrava in caduta già prima di un eventuale contatto che, tra l'altro, non sembra nemmeno esserci stato. C'erano quindi gli estremi per assegnare il calcio di rigore all'Inghilterra?

Anche José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, ha espresso il proprio disappunto sui social: "Ha vinto la squadra più forte - ha scritto lo Special One -. L'Inghilterra ha meritato ed è stata fantastica, ma per me non è mai rigore. A questi livelli in una semifinale europea davvero non ho capito la decisione. Sono felice per l'Inghilterra, ma come uomo di calcio sono deluso per la decisione che è stata presa". Allo stesso tempo, non si placano nemmeno le polemiche riguardo al mancato intervento del Var. Il "check" è durato infatti la frazione di un secondo, nonostante gli episodi dell'azione inglese da mettere sotto la lente d'ingrandimento, avrebbero meritato un'analisi ben più approfondita. Possibile che in sala Var non si sia notato prima il secondo pallone in campo, e poi il tuffo anticipato di Sterling?

