Euro 2020, "l'edizione più ricca della storia": ecco quanto guadagna l'Italia se vince, una cifra da capogiro

Domenica 11 luglio l'Italia si batterà contro l'Inghilterra per strappare la vittoria agli Europei 2020. In palio però non c'è solo l'orgoglio, perché stando a quanto riferito Simona Caricasulo, docente di Economia aziendale dello sport alla Luiss 'Guido Carli' di Roma in palio ci sarebbe molto di più: "Sono certa - spiega interpellata dal Giorno - che la conquista degli Europei costituirebbe un volano straordinario per la nostra economia e per il sistema Paese. Non a caso, tutte le maggiori ricerche stimano l'impatto delle grandi vittorie calcistiche lo 0,7% del Pil".

A conti fatti sulle ipotesi Ue l'incremento Azzurri pari allo 0,7 per del Pil varrebbe - da solo - 12 miliardi. Una cifra sbalorditiva "perché l'effetto-vittoria si trascinerebbe agli anni a seguire". Non a caso, prosegue la docente, "dopo il trionfo ai Mondiali 2006 l'export italiano fece segnare +10%. La conferma che i grandi successi rafforzano la brand identity dell'intero Paese. La voglia di prodotti italiani, che nel mondo è già alta, crescerebbe ancora. Trovando stavolta un alleato chiave nell'e-commerce, infinitamente più esteso rispetto a 15 anni fa".

Non solo perché per la partita di domenica c'è in palio anche un corposo montepremi che ingolosisce le due federazioni calcistiche. In caso di vittoria degli Azzurri, infatti, la Figc incasserebbe altri 10 milioni di euro che, sommati a quelli acquisiti finora nel corso del torneo, porterebbe il totale a 41 milioni. Quella di quest'anno, nonostante la pandemia in corsa, risulta essere a livello di premi l'edizione più ricca della storia dei campionati europei. Ma attenzione perché tutto andrà spartito: L'Uefa terrà per sé gran parte dei ricavi.

