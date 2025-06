La nuova Nazionale di Gennaro Gattuso punta sui giovani. Il nome che accende le speranze, secondo La Stampa, per ridare solidità al reparto arretrato è quello di Leoni, il giovane centrale del Parma, già al centro di un acceso duello di mercato tra Milan e Inter. Ringhio lo osserva perché vuole cancellare una volta per tutte quelle amnesie difensive che hanno condannato gli azzurri in diverse partite passate. Il nuovo commissario tecnico non vuole più vedere una Nazionale fragile sulle palle inattive e sulle situazioni aeree, e Leoni , con la sua fisicità e il senso della posizione, può dare un contributo importante.

In mezzo al campo, invece, Tonali e Barella avranno i riflettori puntati addosso. Avanza la candidatura a uno spazio di rilievo il granata Cesare Casadei, mentre Rolando Mandragora è in rampa di lancio per fisicità e tecnica, Rovella e Ricci si divideranno la regia. Intanto l’allenatore ha aperto il casting per l'incrocio con l'Estonia a Bergamo il 5 settembre, studiando soprattutto le ali. Un nome è quello di Riccardo Orsolini, poi Mattia Zaccagni e Matteo Politano. Un candidato è anche Federico Chiesa, atteso dalla stagione del riscatto e dato in partenza da Liverpool per ricaricare il livello di autostima: l'ex bianconero piace al Napoli, è corteggiato dal Betis Siviglia ed è, inevitabilmente, seguito da Gattuso. Attesa anche per Domenico Berardi, di nuovo in serie A con il Sassuolo.