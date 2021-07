Euro 2020, Italia-Inghilterra proprio l'11 luglio? Quella (pazzesca) coincidenza: verso la finale, incrociamo le dita

09 luglio 2021 a

Domenica 11 luglio si gioca la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. "L'11 luglio mai sarà una data qualunque nella storia del nostro calcio. Correva l'anno 1982 e chi ha l'età giusta non ha mai potuto rimuovere il ricordo. Lo stadio Bernabeu, la finale mondiale contro i tedeschi, il rigore sbagliato da Cabrini sullo 0-0, il gol di Pablito Rossi, l'Urlo folle di Marco Tardelli per celebrare il 2-0, il terzo sigillo di Altobelli, la Coppa nelle mani del quarantenne Dino Zoff, le pipe allegre di Enzo Bearzot e di Sandro Pertini, i simboli di una unità nazionale ritrovata, la partita a scopone a quattro tra lo stesso Pertini, Zoff, Bearzot e Franco Causio sull'aereo che riportava i campioni del mondo nuovamente in Italia". questo il ricordo del Giorno che spera come tutti i tifosi italiani porti ancora fortuna.

"Dipendesse dalle ricorrenze e dalle assonanze, dai rimandi e dai richiami, gli inglesi potrebbero persino esimersi dal calcare l'erba verdissima di Wembley. Perché loro un Lino Banfi (l'11 luglio è anche il compleanno del comico padrino della nazionale di Mancini, ndr) non ce lo hanno mai avuto e se ci mettiamo lì a contare i trofei sollevati amen, proprio non c'è gara", ricorda sempre il Giorno.

"Noi quattro mondiali e un Europeo, loro una Coppa Rimet, per giunta vecchia più di mezzo secolo. Eppure, lo sappiamo. Siamo qui a tentare di ingannare il tempo che ci separa dal calcio d'inizio di Wembley. L'attesa è benzina che brucia dentro al motore del nostro entusiasmo. Sarà un week end infinito", conclude il Giorno analizzando una sfida dalle mille aspettative e dai tanti ricorsi storici. Una partita che attesa come non mai.

