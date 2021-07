Euro 2020, tremenda beffa per Alberto Rimedio: lui tra i positivi al Covid. Tam-tam: chi rimpiazza il telecronista per la finale

09 luglio 2021 a

Un fulmine a ciel sereno sull'Italia a due giorni dalla finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: il Covid irrompe con la Variante Delta nella bolla azzurra di Coverciano. Dopo la semifinale con la Spagna a Wembley, infatti, tre persone della Rai, due a Londra e una a Firenze, un giornalista e due tecnici, sono risultate positive ai tamponi. Ora, c'è attesa per i contro-test, per i tamponi di conferma

Oggi, venerdì 9 giugno, la consueta conferenza stampa si è tenuta a porte chiuse, in remoto. Non ci sono grosse preoccupazioni per i giocatori, poiché non ci sarebbero stati contatti diretti con i contagiati. Comunque, verranno effettuati dei giri di tamponi per escludere ogni rischio.

Il giornalista contagiato è Alberto Rimedio, il telecronista che ha accompagnato la cavalcata degli azzurri nella competizione. E, in caso di conferma della positività, non potrebbe commentare la finalissima. Sarebbe davvero una beffa, insomma. "Io mi auguro che la cosa possa rientrare, nel caso si prenderanno le opportune precauzioni, attendiamo l'esito dei tamponi molecolari", ha spiegato Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport. Mistero, nel caso, su chi possa sostituire Rimedio per la finalissima.

Come detto, i calciatori della Nazionale e Roberto Mancini sono vaccinati. E nessuno di loro ha avuto contatti diretti con i tre. Il timore di un focolaio è una eventualità remota, ma resta la preoccupazione. E ancora, restano sicuramente i problemi logistici per la Rai, a poche ore dalla più importante delle partite.

