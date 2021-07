Matteo Berrettini scrive la storia del tennis italiano: il primo in finale a Wimbledon

09 luglio 2021 a

Matteo Berrettini è in finale di Wimbledon. Un momento di grandissima emozione per il tennista italiano, che sul palcoscenico più prestigioso ha coronato i progressi fatti nell’ultimo anno. Nell’atto conclusivo affronterà probabilmente il cannibale Djokovic, impegnato nell’altra semifinale con Shapovalov: il tennista serbo è su un altro pianeta, però Berrettini ha le armi giuste per renderla una sfida memorabile.

Fin dalle prime battute il romano ha dimostrato di essere più forte di Hurkacz, che nel turno precedente aveva eliminato sua maestà Roger Federer con un perentorio 3-0 (e un durissimo 6-0 nel terzo set). Ma Berrettini ha demolito il suo avversario a suon di ace, ben 21: i primi due set sono andati via veloci, con Matteo che si è imposto 6-3, 6-0. Poi ha subito la reazione d’orgoglio del polacco, che ha vinto il terzo al tiebreak.

Nel quarto Berrettini non si è fatto prendere dall’emozione né dall’ansia di chiudere la partita e l’ha condotta in porto con sicurezza, imponendosi 6-4 e strappando così il biglietto per la finalissima. Comunque vada, quella di domenica sarà una pagina storica per il tennis italiano, dato che mai nessun azzurro era riuscito ad arrivare all’atto conclusivo di Wimbledon.

