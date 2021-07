Euro 2020, Alberto Rimedio beffato dopo il Covid: "Ecco come sarò costretto a guardare la finale"

11 luglio 2021 a

Un caso davvero sfortunato quello di Alberto Rimedio, che a due giorni dalla finalissima di Euro 2020 ha scoperto di essere positivo al coronavirus. D’altronde a Londra la situazione è quella che è, ma lui e gli altri due lavoratori della Rai che sono stati contagiati non si aspettavano di poter essere colpiti, dato che sono tutti vaccinati. Intervistato dal Corriere della Sera, il telecronista della Nazionale ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni: “Ho avuto dei sintomi, ma molto lievi, direi che sono quasi asintomatico”.

La sua reazione è stata di “sorpresa perché sono vaccinato e amarezza perché ho seguito la Nazionale durante i 33 risultati utili di fila e la lascio proprio adesso”. Infatti Rimedio sperava che la notte più bella dopo sette anni al seguito della Nazionale fosse proprio quella di oggi, quando l’Italia sfiderà l’Inghilterra davanti ai quasi 70mila di Wembley.

Tra l’altro la beffa è doppia, ed è stato proprio il telecronista della Rai a spiegare perché: “La partita sarò costretta a seguirla in televisione. La beffa è che in albergo non c’è la Rai e dovrò vederla sulla Bbc”. Poi l’in bocca al lupo ai colleghi che lo sostituiranno, Stefano Bizzotto e Katia Serra: “Stefano mi ha chiamato, spero che alla fine possa gridare Italia campione d’Europa”.

