Euro 2020, non solo la medaglia snobbata. Doppia vergogna inglese: noi vinciamo, loro rosicano e perdono la faccia

Siamo campioni d'Europa. Un trionfo a Wembley, quello degli Azzurri di Roberto Mancini. Italia batte Inghilterra ai rigori, il giorno più bello, la sera di Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci. E un intero Paese gode, si coccola Sergio Mattarella, presidente e talismano in tribuna. Gli inglesi, invece, masticano amarissimo.

E masticavano amarissimo anche sul campo. Dove, però, hanno fatto qualcosa che non è passato inosservato. Già, perché nel momento della consegna delle medaglie per il secondo posto, ecco che immediatamente le sfilavano dal collo. Ma non solo: subito fuori dal campo, senza nemmeno attendere la consegna del trofeo agli avversari, così come da prassi, così come è giusto fare, per quanto possa essere doloroso. Insomma, la sportività sta a zero. Un pessimo esempio, delle brutte immagini, soprattutto perché la partita era stata leale, combattuta, senza episodi controversi.

Il gesto è stato stigmatizzato soprattutto sui social, dove è stato bollato come irrispettoso. E ancora, i giocatori britannici bollati come rosiconi. Ma tant'è. Noi ci godiamo la festa e un trionfo dolcissimo. A casa loro. It's coming home? Proprio no: it's coming Rome.

