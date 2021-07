Euro 2020, che disastro per Federico Chiesa in mezzo al campo: "Chiama mamma", sorpreso così

12 luglio 2021 a

Tutto vero, abbiamo vinto: siamo campioni d'Europa. Inghilterra ko a Wembley nella finalissima di Euro 2020. Un trionfo azzurro, un'Italia meravigliosa, quella plasmata e portata in vetta da Roberto Mancini. Ora, riavvolgiamo il nastro fino a ieri sera. In Italia è mezzanotte, abbiamo appena vinto, finita la lotteria dei rigori dove il biglietto fortunato era tinto di azzurro.

E mentre gli inglesi fuggono negli spogliatoi sfilandosi dal collo la medaglia dei secondi classificati - un comportamento ben lontano dagli ideali di sportività -, mentre sugli spalti e fuori dallo stadio scoppiano disordini, ecco che gli Azzurri si godono la meritatissima festa sul terreno di gioco.

E su quel terreno di gioco, su quell'erba, tra i molti episodi curiosi, ve ne è uno che riguarda Federico Chiesa, forse il migliore in campo per l'Italia fino a che un infortunio lo ha messo fuori gioco nei supplementari. Che succede? Succede che Federico Bernardeschi, suo compagno alla Juventus, è impegnato nelle interviste davanti ai microfoni della Rai, e proprio in quel momento ecco che le telecamere inquadrano Chiesa. Ed eccolo urlare qualcosa nello smartphone, per farsi sentire nel frastuono di Wembley. E Bernardeschi rivela. "Chiama la mamma". Ma il tentativo di telefonare a sua madre con l'assistente vocale è molto, molto complesso...

