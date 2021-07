Euro 2020, Lando Norris aggredito fuori da Wembley: terrore e colpo da 46mila euro, altra vergogna inglese

13 luglio 2021 a

a

a

Gli scontri al termine della finale degli Europei a Wembley non hanno risparmiato Lando Norris. Il pilota di Formula 1, andato ad assistere a Italia-Inghilterra, è stato bloccato fuori dallo stadio mentre saliva sulla sua McLaren Gt da 175mila euro. Obiettivo andato a segno? Sottrargli l'orologio che aveva al polso di marca Richard Mille del valore di 46mila euro. "Lando - spiega lo staff del suo team - è stato trattenuto e un altro ladro gli ha tolto l'orologio in una frazione di secondo. Lando sembrava piuttosto scosso. La sicurezza è stata un problema per tutta la notte".

Video su questo argomento "Tornate in Africa". Inginocchiati e insultati, vergogna razzista contro i neri dell'Inghilterra: sbagliano i rigori, esplode l'odio

Gli inglesi non hanno infatti preso bene la sconfitta, reagendo nel peggiore dei modi e aprendo una vera e propria caccia agli italiani. Gli hoolingans inglesi hanno atteso la nostra tifoseria davanti all'uscita dello stadio, dove erano sistemati i tifosi italiani, e hanno iniziato a colpire i nostri connazionali che avevano bandiere tricolore o sciarpe azzurre. Non solo, perché alcuni di loro sono riusciti a sfondare gli ingressi dello stadio facendo irruzione nell'impianto anche senza biglietto.

"Ora sciacquatevi la bocca". Bonucci, lo strepitoso "vaffa" agli inglesi dopo lo sfregio all'Inno: muti, i campioni siamo noi

Molti i video che ritraggono le barbarie della notte di domenica 11 luglio e che hanno portato all'arresto di almeno 45 persone arrestate. L'Inghilterra, che dopo il primo gol a distanza ravvicinata dall'inizio partita ha segnato, era sicura di incassare la vittoria. Nulla di più sbagliato, vista la rimonta ai rigori. E così gli inglesi dovranno farsene una ragione.

Video su questo argomento Trionfo azzurro, eroico Leonardo Spinazzola: come entra al Quirinale da Mattarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.