Euro 2020, "l'ho capito quando Giorgio Chiellini non si è inginocchiato": lo sfogo, onorevole Pd umilia Enrico Letta

C'è chi urla forza Chiellini e abbasso Letta. Detta così, a poche ore dal trionfo della Nazionale a Euro 2020, con l'emozionante vittoria ai rigori a Wembley contro la favorita Inghilterra padrona di casa, non stupisce. Che il gradimento del capitano azzurro sia alle stelle e quello del segretario del Pd alle stalle rientra nel normale ciclo delle cose, non solo mediatico o sportivo.

A far rumore però è la provenienza dello sfogo da ultrà. "Nel Pd non tutti la pensano come il segretario Enrico Letta, per fortuna - suggerisce velenoso il sempre ben informato Gianfranco Ferroni, nel suo classico indiscreto Segreti in piazza sul Tempo -. Tanto che, quando i parlamentari piddini parlano in libertà, ecco che arriva la confessione". La fonte è un anonimo onorevole democratico, che evidentemente sa bene come funzionano le cose dentro e fuori dal Nazareno.

"Ho capito che l'Italia poteva vincere gli europei di calcio quando il capitano Giorgio Chiellini ha detto che la nazionale non si inginocchiava". Roba che se l'avesse detta Matteo Salvini o Giorgia Meloni, da sinistra avrebbero proposto una interrogazione parlamentare a tempo di record. Ma per fortuna l'anonimato permette anche ragionamenti "da bar sport", direbbero nei salotti buoni con la puzza sotto il naso. Da bar sport, forse, ma anche scevri da quel luogocomunismo che tante parti del dibattito pallonaro ha contribuito a inquinare in queste settimane. La polemica è ovviamente quella del Black lives matter, con i giocatori azzurri che contro il Galles non si sono in ginocchiati in blocco, a differenza degli avversari, ricevendo in cambio i severi rimbrotti di Letta, sempre sintonizzato sul meglio del politicamente ultra-corretto. Gli azzurri si sono "rifatti" inginocchiandosi nei quarti contro il Belgio, "per rispetto degli avversari" politicamente schierati a fianco del movimento per i diritti degli afroamericani negli Usa. "Un bel messaggio - chiosa il quotidiano romano diretto da Franco Bechis riguardo alle parole dell'onorevole Pd -, tutto rivolto a Letta".

