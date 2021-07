Euro 2020, Sergio Mattarella e la domanda bruciapelo a Boniek: la pesantissima rivelazione, com'è finita in tribuna a Wembley durante Italia-Inghilterra

16 luglio 2021 a

E se il segreto della vittoria dell'Italia a Euro 2020 fosse stato Zibì Boniek? L'ex stella della Polonia anni 80, il "bello di notte" della Juventus e poi della Roma, domenica 11 luglio era seduto in tribuna a Wembley per assistere alla finalissima dell'Europeo tra gli azzurri del ct Roberto Mancini e l'Inghilterra padrona di casa e grande favorita. Il suo cuore, ovviamente, batteva per l'Italia, sua patria d'adozione calcistica. Anche perché era seduto a fianco di Sergio Mattarella, niente di meno che.

Boniek, che oggi è vicepresidente della Uefa, ha rivelato al Corriere della Sera di aver avuto un intenso scambio di vedute con il presidente della Repubblica. Gli inglesi passano in vantaggio al 3' con Shaw, abile a sorprendere la nostra difesa. Kane, Sterling e compagni sembrano in totale controllo della partita durante il primo tempo, solo un lampo di Chiesa impensierisce il portiere Pickford. Sugli spalti, i tifosi britannici già pregustano il trionfo. e d'altronde da mesi il motto più ascoltato in terra d'Albione era "its' coming home" (traducibile come "sta tornando a casa", inteso come "il calcio" ma pure "la coppa", sebbene la Nazionale dei Tre Leoni l'Europeo non l'avesse mai vinto...).

Il Capo dello Stato, ha svelato Boniek, "era un po’ preoccupato, sembrava quasi che volesse essere rassicurato. L’Italia era in svantaggio, si è voltato verso di me: signor Boniek, come finisce? Gli ho risposto: tranquillo Presidente, segniamo l’uno a uno e poi non succede più niente, andiamo ai rigori". Frase fatta, tanto per non deludere il presidente? Non proprio. Dopo qualche minuto di trepidante silenzio, Mattarella è tornato alla carica: "E dopo i rigori? A quel punto - azzarda Boniek - mi sono buttato: non sono certo che vinciamo, ma di sicuro Donnarumma ne para due. È andata proprio così, perché un tiro degli inglesi è finito contro il palo". Con sommo gaudio degli italiani in piazza e sul divano e di Mattarella, presidente in trasferta.

