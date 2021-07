Euro 2020, va in piazza per festeggiare la vittoria dell'Italia ma non la riconosce nessuno: supervip, clamoroso imbarazzo

16 luglio 2021 a

Su Instagram e sulle passerelle di mezzo mondo Irina Shayk è diva tra le più iconiche di questi anni, tra moda e social. Ex di Cristiano Ronaldo e dell'attore Bradley Cooper, la supertop russa era in piazza Duomo a Milano la sera della vittoria dell'Italia contro la Spagna nelle semifinali di Euro 2020, viatico per l'inatteso successo nella finale di Wembley contro l'Inghilterra. Travolta dall'entusiasmo per l'impresa degli azzurri, la splendida Irina si è unita con una bella amica ai festeggiamenti dei tifosi, con tanto di foto pubblicata su Instagram. Peccato che nessuno l'abbia riconosciuta né fermata per un selfie, una storia su Instagram o almeno un autografo. Tutti, per una notte, hanno preferito il pallone e le imprese di Donnarumma e Federico Chiesa alle sue inimitabili grazie.

Non è stato il solo imprevisto di un pazzo Europeo, dentro e fuori dal campo. Come ricorda Oggi, anche a Leonardo Bonucci, in quegli stessi minuti, era andata male: dopo l'ultimo rigore, il centrale difensivo della Juventus e della Nazionale era andato a festeggiare sotto lo spicchio di tifosi italiani a Wembley ma una fin troppo solerte steward lo raggiunge di corsa e lo blocca, credendolo un invasore di campo. Lo sguardo sconcertato di Bonucci e poi l'abbraccio divertito, con tanto di scuse della signorina, ha fatto il giro del mondo.

Ancora più imbarazzante la figuraccia di un addetto alla sicurezza dello stadio di Budapest che prima di Ungheria-Portogallo ha avuto l'ardire di fermare Cristiano Ronaldo, la superstar mediatica per eccellenza del calcio mondiale, chiedendogli: "Scusi, chi è lei?". Risposta sul campo, con due gol decisivi.

