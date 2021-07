Kylian Mbappé, addio Psg? Indiscrezioni sulla scelta radicale dopo la delusione europea: chi piomba sul fenomeno

17 luglio 2021 a

a

a

In un calciomercato estivo relativamente calmo, il Psg si è mosso assicurandosi Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum e Donnarumma. Tentenna Kylian Mbappé e il Real Madrid, destinazione annunciata, fa ancora attendere la mossa definitiva capace di sbloccare la situazione. Mbappé è ancora segnato dalla partita persa con la Svizzera. Il rigore sbagliato ha contribuito a fare uscire agli ottavi una Nazionale che tutti vedevano destinata alla vittoria finale. L'eliminazione precoce e la deludente prestazione complessiva di Mbappé hanno complicato il suo futuro, secondo il Corriere della Sera.

Mbappè, troppo forte per questo Psg. Trema l'Europa: chi è disposto a pagarlo 200 milioni per averlo

Il contratto di Mbappé col Psg scade l'anno prossimo. Il Real Madrid, secondo il giornale spagnolo As , aspetta che sia il giocatore a esporsi rifiutando la proroga del contratto, e fare a quel punto un'offerta meno onerosa. Mbappé appare indeciso. Una catena di comando del Psg talvolta poco chiara e il rapporto non più cristallino con il direttore sportivo Leonardo, da una parte e dall'altro, invece, la possibilità che in Champions League la prossima stagione sia in effetti quella del Psg, molto più che del Real.

Euro 2020, la Francia esce ai rigori: Mbappé tradisce, la Svizzera vola ai quarti

"Giovedì il 22enne attaccante nato a Bondy, alla periferia di Parigi, ha passato la serata alla festa di matrimonio del compagno di squadra Marco Verratti, che si è sposato con la modella francese Jessica Aidi al municipio di NeuillySur-Seine. Accompagnato dalla madre Fayza, Mbappé si è prestato alle foto con Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore e Salvatore Sirigu, mentre Carla Bruni accanto al marito Nicolas Sarkozy intratteneva gli invitati con qualche canzone", scrive il Corriere. Chissà se il ritrovarsi con i compagni gli avrà schiarito le idee.

Video su questo argomento Il palo che ha fatto perdere l'Europeo ai francesi: Cigna, a pochi secondi dalla fine... / Video Lucia Esposito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.