Euro 2020, Antonio Cassano umilia Gigio Donnarumma: "Lui un portiere forte?", fucilata clamorosa

"Parliamo di un giocatore che è buono per la Serie A. Lui non sa giocare a calcio, vuole che lo devi imbucare, se si trova davanti alla porta fa gol, altrimenti fa grande fatica...". Antonio Cassano parla così di Ciro Immobile. Se Gigio Donnarumma non appartiene al top del ruolo "per me i portieri forti sono altri" va ancora peggio ad Immobile, ritenuto addirittura non capace di giocare a pallone. Lo FantAntonio lo ha rivelato durante la diretta della Bobo TV su Twitch con gli amici Vieri, Adani e Ventola, "Parliamo di un giocatore che è buono per la Serie A e che fa i gol, punto. I campioni posso anche giocare da soli, se butti la palla a Lewandowski oppure a Benzema o allo stesso Lukaku, che in campo internazionale lo senti, se gliela butti non gliela togli. Poi può piacerti o meno, però gli butti la palla avanti e te la tiene", chiarisce.

"Immobile fa fatica tecnicamente. Lui infatti cosa vuole? Palla sempre in profondità, infatti è andato 50 volte in fuorigioco. Non vuole la palla sotto, perché non sa far giocare la squadra. Lui non sa giocare a calcio – è la sentenza senza appello del barese – Lui vuole che lo devi imbucare, se si trova davanti alla porta fa gol, altrimenti fa grande fatica". Immobile, che di critiche ne aveva ricevute tante durante il torneo, dopo la vittoria ha risposto ai suoi detrattori polemicamente su Instagram: "In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone".

Cassano ha però fatto i complimenti all'Italia: "Le prime tre gare sono state perfette, con l’Austria abbiamo sofferto e siamo passati ai supplementari. Il Belgio ha avuto tantissime occasioni per far gol mentre con la Spagna scrissi ad Adani che dovevamo perdere 4-5 a zero, e stavamo vincendo 1-0. La Spagna meritava più dell’Italia e dobbiamo ammetterlo. Pedri, che non sarà Iniesta perché giocatori come lui non ne nasceranno più, ha fatto cose allucinanti. Siamo stati fortunati e Donnarumma ha fatto i miracoli. Con l’Inghilterra, dopo l’inizio, ci siamo assestati ed abbiamo dominato la gara, come accaduto in sei gare su sette. Pickford ha fatto 2-3 belle parate. Siamo stati la migliore squadra del torneo, quindi è un titolo meritato", ha spiegato.

