F1, Gp di Gran Bretagna: Leclerc a un passo dal miracolo, si piega a Hamilton a due giri dalla fine. Un fenomeno in Ferrari

Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo della Mercedes ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc che ha compiuto un miracolo anche se è stato poi sorpassato dal pilota britannico a due giri dalla fine della gara. Hamilton, penalizzato di 10" a causa del contatto nel primo giro che ha provocato l'uscita di pista di Max Verstappen, ha fatto una gara tutta in rimonta ottenendo una vittoria pesante per la classifica generale arrivando a 177 punti in classifica generale con l'olandese che resta a 185. Si tratta dell'ottava vittoria a Silverstone per il britannico. Proprio a Silvestone nel 2020 l'ultimo podio di Leclerc.

Il Gp si è aperto con una partenza spettacolare, con Verstappen e Hamilton ruota a ruota nelle prime curve. Una sfida che vede l'olandese della Red Bull avere la peggio per un contatto con la Mercedes del campione del mondo. Verstappen finisce quindi fuori pista finendo violentemente sulle barriere, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ne approfitta così la Ferrari di Leclerc che va in testa. Subito entra la safety-car e poi la gara viene sospesa con la bandiera rossa.

Verstappen, visibilmente scosso e leggermente zoppicante, viene accompagnato in ambulanza al centro medico del circuito di Silvesrtone per verificare le sue condizioni di salute dopo l'incidente dopo la sfida ruota a ruota con il rivale per il Mondiale. I commissari di gara stanno indagando per stabilire le responsabilità di Hamilton sull'uscita di pista in curva di Verstappen che con la sua Red Bull è andato a sbattere violentemente contro le barriere distruggendo la sua vettura.

