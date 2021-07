Euro 2020, Verratti, Insigne e Immobile beccati così: "Occhio al coronavirus", la Dago-bomba

19 luglio 2021 a

Il merito riposo degli azzurri dopo il trionfo a Euro 2020 si tinge di giallo. È Dagospia a commentare con toni inquietati (e inquietanti) la foto apparsa sui social di Marco Verratti, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. I tre sono amici per la pelle dall'anno trascorso insieme in Serie B nel Pescara dei miracoli di Zdenek Zeman.

Ragazzini allora, oggi "senatori" anche in Azzurro e grandi protagonisti, pur tra luci e ombre, della vittoria di Wembley contro l'Inghilterra. Terminata la campagna calcistica, il centrocampista del Paris Saint Germain si è sposato con la bellissima Jessica Aidi mentre il bomber della Lazio e il fantasista del Napoli hanno messo "a ferro e fuoco" Roma durante le celebrazioni di piazza per gli Europei.



Quindi, dopo la cerimonia parigina di Verratti, si sono dati tutti e tre appuntamento a Ibiza, la capitale europea del divertimento estivo. Cocktail, musica, discoteche, bella vita, movida, glamour e social. Insieme alle mogli sono stati immortalati in un locale (al chiuso).

Chiellini e Bonucci scatenati, umiliano ancora gli inglesi: proprio lì sotto... ora tutti muti | Guarda

Tutto molto bello, ma Dago li mette in guardia: "People from Ibiza (ma occhio al Covid). Dopo la vittoria degli Europei Immobile, Insigne e Verratti svaccano alle Baleari e sono stati beccati a fare festa dentro un locale al chiuso di Ibiza". "Ma devono stare attenti - conclude il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino: sull'isola diversi focolai sono scoppiati negli ultimi tempi e i contagi sono in aumento...". Da buoni campani, i tre azzurri sono autorizzati a fare gli scongiuri.

